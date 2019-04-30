Будущее геотермальной энергетики Камчатки уйдёт с молотка

Петропавловск-Камчатский, , 08:45 — REGNUM В ходе своего рабочего визита на Камчатку полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил подробно изучить вопрос использования геотермальной энергетики для улучшения качества энергоснабжения Камчатского края. После отъезда полпреда стало известно, что важнейший объект геотермальной энергетики региона, уникальный бинарный энергоблок, построенный на площадке Паужетской ГеоЭС, вот-вот уйдёт с молотка. Местная ГеоЭС — основной источник энергии для жителей нескольких населённых пунктов. 10 лет назад старую станцию решили модернизировать. Важное государственное дело поручили ПАО «РусГидро». Но государственная корпорация с порученным делом не справилась, важнейший объект — банкрот, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О вопиющей ситуации рассказала одна из старейших камчатских газет «Рыбак Камчатки».

В 1966 году на Паужетском геотермальном месторождении заработала первая в истории СССР геотермальная электростанция — ГеоЭС. И сегодня эта станция — главный производитель электроэнергии для населённых пунктов Озерновский, Паужетка и Запорожье. А это порядка 4 тысяч человек населения.

Станция обеспечивает не только светом, но и частично теплом, от неё зависит работа рыбоперерабатывающих заводов и сельскохозяйственных предприятий.

С возрастом у ГеоЭС возникли проблемы — износ оборудования и прочее.

10 лет назад на самом высоком государственном уровне было принято решение о строительстве на площадке Паужетской ГеоЭС нового бинарного энергоблока. Среди прочих документов об этом — в указе президента РФ №889 от 04.06.2008 года «О мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Строительство важнейшего для Камчатки объекта было поручено ПАО «РусГидро». Энергетический холдинг, созданный в 2004 году, на 60,6% принадлежит государству.

Новая установка должна была увеличить мощность ГеоЭС на 2,5 МВт за счёт уже существующих ресурсов, не требуя геологоразведочных работ и бурения новых скважин.

Кроме того, новая технология должна была сделать получение энергии чистым. По старой технологии горячая вода, отделённая от пара на ГеоЭС, утилизируется. Ее просто сбрасывали в реку, что не лучшим образом сказывалось на экологии важного рыбохозяйственного водоёма. Новая установка использовала бы эту горячую воду, не причиняя вреда окружающей среде.

«С 2010 года «РусГидро» радовало нас новостями о строительстве. Денег на него не жалели. Одни только транспортные расходы измерялись поистине космическими суммами, не говоря уж о стоимости самого оборудования и его монтажа. На Камчатку завозились десятки тонн стройматериалов, техники, труб и прочего. Сначала всё поступало во Владивосток, оттуда — в Петропавловск-Камчатский, потом морем до портпункта Озерновский, оттуда — машинами до Паужетки», — рассказало издание.

Для нового энергоблока построено отдельное здание, вся сопутствующая инфраструктура с условиями для проживания персонала.

Впрочем, обустраивались не только на Камчатке.

Для реализации камчатского проекта ПАО «РусГидро» создало в Москве новую структуру — отдельную компанию «Новый бинарный энергоблок» и стало его единственным акционером. Позднее эта компания была переименована в АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» (ИЦВЭ). ИЦВЭ выступал в качестве заказчика строительства.

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Ввод важнейшего объекта энергетики был запланирован на 10 декабря 2013 года. Но — увы: торжество так и не состоялось. ИЦВЭ расторг договор с подрядчиком и подал на него в суд. Но вскоре и сам превратился из истца в ответчика: выяснилось, что в 2008 году «Центр» взял в долг 100 млн рублей и не отдал. Кредиторы обратились в суд, который в феврале 2018 года признал ИЦВЭ банкротом. В суде, к слову, прозвучало, что усматриваются все признаки преднамеренного банкротства.

Однако жителям Камчатки это уже неинтересно. Им интересно, что же будет с важнейшим объектом энергетики, на который возлагались такие большие надежды?

И тут всё печально. АО ИЦВЭ — банкрот. Там сейчас происходят положенные по-закону процедуры. Стоимость имущества оценена в 700 млн рублей, но оценка рыночной стоимости показала иную цифру: 200 млн. Аудиторская фирма, проводившая оценку, руководствовалась тем, что вряд ли в России вообще найдутся желающие купить такую «экзотику», да ещё и на краю света.

Но энергоблок ГеоЭС ещё можно спасти.

«Готовность энергоблока составляет 95,3%. Вся документация сохранилась. Я разговаривал с авторами проекта — это инженеры и ученые мирового масштаба. Они говорят, что объект можно довести до ума. Лучшим вариантом будет, если энергоблок купит Камчатский край. Или энергетическая компания. Остальным покупателям, если таковые найдутся, нужны будут лишь земельный участок и помещения. А энергоблок они просто переплавят на металлолом. Я направил соответствующие предложения представителям Камчатки в Госдуме и Совете Федерации. Но времени остаётся мало. Торги будут объявлены уже в мае 2019 года», — рассказал конкурсный управляющий АО ИЦВЭ Александр Лельчук.

Когда-то, в 1966 году, именно Камчатка стала испытательной площадкой для передовых отечественных технологий, с которых началась история нашей, отечественной геотермальной энергетики. Не станет ли она сегодня местом, где эти начинания и технологии похоронят?

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Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «РусГидро» из года в год срывает сроки ввода в эксплуатацию объектов большой энергетики в ДФО.

Об этом неоднократно в своих докладах говорит Счётная палата России. Выделяемые госкорпорации бюджетные деньги используются, по мнению аудиторов СП РФ, неэффективно. Вновь сорваны сроки ввода первой очереди сахалинской ГРЭС-2, не ясна судьба ТЭЦ в Советской Гавани. Замечания по уже введенным объектам в Якутии и Приамурье.

В ходе рабочего визита на Камчатку полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил изучить возможности геотермальной энергетики для улучшения энергоснабжения полуострова. Газификация Камчатке «не светит» даже в рамках грандиозного проекта «НОВАТЭК» — слишком дорого, госбюджету не потянуть расходы в 90 млрд рублей.