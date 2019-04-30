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Второй энергоблок Ленинградской АЭС оснастили дизель-генераторами

Экономика

Для резервного электроснабжения

Сосновый Бор, Ленинградская область, 30 апреля 2019, 08:20 — REGNUM  Четыре установки системы аварийного электроснабжения строящегося энергоблока №2 Ленинградской АЭС установлены в здании резервной дизельной электростанции, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

Подготовка оборудования к работе завершится осенью этого года. Также будет подготовлена дизель-генераторная установка в здании блочной дизельной электростанции. Как пояснил заместитель главного инженера ЛАЭС-2 по электротехническому оборудованию Александр Рудник, резервные мощности необходимы для начала масштабных опробований технологических систем второго энергоблока, для холодной и горячей обкатки реакторной установки.

Ленинградская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга. Электростанция является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: действующими уран-графитовыми ядерными реакторами канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт и одним водо-водяном энергетическом реакторе электрической мощностью 1200 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: На ЛАЭС-2 началась контрольная сборка реактора второго энергоблока

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Атомная энергетика
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