В Utair заявили о риске прекращения работы из-за долгов

Москва, , 08:07 — REGNUM Пятая по величине российская авиакомпания UTair допустила риск прекращения своей деятельности из-за долгов, об этом в аудиторском заключении компании Ernst and Young.

Отмечается, что авиакомпании и её дочерние компании по итогам 2018 года понесли убыток в размере около 22 млрд рублей.

На конец прошлого года краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей, а чистые активы имеют отрицательную величину на 30,5 млрд рублей.

Вместе с тем задолженность по семилетним кредитам составила 65,9 млрд рублей. Она подлежит рефинансированию или реструктуризации.

Уточняется, что перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2018 году UTair перевезла почти 8 млн пассажиров с учётом совместной эксплуатации. Пассажиропоток увеличился на 8,7%.

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