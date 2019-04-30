Нур-Султан, Казахстан, , 08:06 — REGNUM

Правила осуществления валютных операций в Казахстане принял Национальный банк республики, сообщили 30 апреля в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что правила определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций в Казахстане. Документ вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Правила включают порядок: осуществления платежей и (или) переводов денег по валютным операциям; покупки и (или) продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Казахстана; проведения операций по банковскому счету, связанных со снятием, зачислением и использованием наличной иностранной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года объем операций по покупке долларов США за национальную валюту Казахстана составил $12,3 млрд, что на 5,3% больше, чем месяцем ранее.

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