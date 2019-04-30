Тундровики Ямала взялись за освоение арктических озёр

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:01 — REGNUM Озёра Тазовского района ЯНАО будут включены в перечень рыбоводных участков. Уже определены границы первого участка, расположенных на полуострове Гыдан в 120 км от посёлка Антипаюта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Особенностью Тазовского района является его расположение за Полярным кругом. В окружном департаменте агропромышленного комплекса специальная комиссия одобрила первый для региона арктический рыбоводный объект площадью 28 гектаров. Желание заниматься выращиванием чира на этом озере изъявил предприниматель Геннадий Вануйто. Он направил соответствующее заявление в департамент АПК ЯНАО.

«Мы сейчас определим границы, внесём озеро в перечень рыбоводных участков и направим информацию в Тюмень — в Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству. Там в течение трёх месяцев будет организован аукцион по предоставлению права пользования этим участком. По его итогам озеро будет закреплено за пользователем», — пояснил порядок начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК Сергей Гулялов.

Представитель территориально-соседской общины КМНС «Илебц» Михаил Окотэтто рассказал комиссии как в 2018 году община по результатам аукциона закрепила за собой озеро Саляхыто в Ямальском районе. В июле туда выпустят 100 тыс. мальков чира весом каждый полграмма.

Рыба чир относится к отряду лососеобразных и к семейству сиговых, наряду с ряпушкой, омулем и сигом. Одна рыба чира может достигать 16 кг. Имеет плотное мясо и мало костей, за что чира и ценят потребители. Свежемороженый чир, согласно открытым данным, в среднем по стране стоит около 700 рублей за килограмм, копчёный — 1 500 рублей. Оптовые организации предлагают консервы и пресервы из чира за 200−350 рублей за стандартную банку. Словом, разводить чир выгодно.

«Наша цель — выращивать рыбу для пропитания, сохранять её для наших детей. При этом занятие аквакультурой позволит обеспечить занятость людей. Община «Илебц» на первом этапе планирует трудоустроить две семьи оленеводов», — заявил Михаил Окотэтто .

Отметим, что в 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе принята «дорожная карта» развития аквакультуры. Она направлена на восстановление популяций ценных видов рыб.

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