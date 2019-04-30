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Прибыль компании Samsung Electronics сократилась на 60,2%

Экономика

Южнокорейская компания зафиксировала самую низкую прибыль за десять кварталов

Прибыль компании Samsung Electronics сократилась на 60,2%
Логотип Samsung

Сеул, 30 апреля 2019, 07:48 — REGNUM  В первом квартале 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала самую низкую прибыль за десять кварталов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в первом квартале 2019 года операционная прибыль компании составила 6,23 трлн вон (~$5,35 млрд), что на 60,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 42,3% ниже, чем в прошлом квартале.

Объем продаж подразделения IT&Mobile Communications, отвечающего за выпуск смартфонов, составил 27,2 трлн вон (~$23,36 млрд), а операционная прибыль — 2,27 трлн вон (~$1,95 млрд).

Операционная прибыль данного подразделения компании сократилась на 40% по сравнению с первым кварталом 2018 года, но в то же время увеличилась на 50% по сравнению с прошлым кварталом. А продажи сократились на 4% и увеличились на 17% по сравнению с первым кварталом прошлого года и предыдущим кварталом соответственно.

В первом квартале 2019 года компания продала 78 млн мобильных телефонов и 5 млн планшетов. По сравнению с первым кварталом 2018 года продажи телефонов сократились на 8 млн единиц.

По состоянию на 23 апреля, за 47 дней с момента выхода Galaxy S10 внутри страны было продано 1 млн телефонов, из них 230 тыс. единиц были с поддержкой сети 5G.

Samsung Electronics продолжит продавать телефоны серии Galaxy S10 во втором квартале года, а также планирует выпустить телефоны Galaxy S10 с поддержкой сети 5G во всем мире. На американском рынке обновленный телефон появится 16 мая.

Также компания намерена развивать и совершенствовать линейку телефонов серии Galaxy A.

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