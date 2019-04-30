Народный банк Китая представил обновленные юани номиналом 10, 20 и 50 юаней

Пекин, , 07:32 — REGNUM Народный банк Китая, который также является центральным банком Китая, представил пятое издание китайского юаня (жэньминьби), а также анонсировал выпуск новой партии денег 30 августа, сообщает агентство Синьхуа.

В новую партию войдут банкноты номиналом 50 юаней (около $7), 20 юаней, 10 юаней и один юань, а также монеты номиналом 50 фэнь и 10 фэнь (фэнь — сотая часть юаня). В сравнении с нынешней серией, которая уже находится в обороте, новая получит более яркие цвета и улучшенные паттерны защиты от подделки.

Банкнота в пять юаней не получит обновления, поскольку новые технологии защиты на новой банкноте еще отрабатываются. Банкнота в 100 юаней в последний раз обновлялась в ноябре 2015 года и не нуждается пока в новых степенях защиты.