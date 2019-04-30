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В Южной Корее запретят вылов коносиров и осьминогов во время нереста

Экономика

За нарушение запрета на ловлю данных видов морских обитателей рыбаку грозит лишение свободы до двух лет или штраф не менее ~$17200

Сеул, 30 апреля 2019, 07:31 — REGNUM  С мая 2019 года в Южной Корее за вылов пятнистого коносира и осьминога (Amphioctopus fangsiao) будут наказывать тюремным заключением или большими штрафами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, министерство морских дел и рыболовства запретит вылов пятнистого коносира и осьминога (Amphioctopus fangsiao) в целях защиты рыбных ресурсов.

Известно, что вылов коносира будет запрещен с 1 мая по 15 июля, а вылов осьминога — с 11 мая по 31 августа. За нарушение запрета на ловлю данных видов морских обитателей рыбаку грозит лишение свободы до двух лет или штраф не менее 20 млн вон (~$17 200).

Также с 1 мая по 30 июня вылов сельди и мелкопятнистой макрели также будет запрещен. В частности, под запретом особи до 20 см. Кроме того, к ловле запрещены дальневосточный морской карась, азиатский паралихт и гигантский осьминог.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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