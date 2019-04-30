В России могут запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта

Москва, , 07:24 — REGNUM Министерство внутренних дел предлагает запретить оформление микрозаймов гражданам РФ через интернет в случае, если не предоставлен паспорт, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — сообщили ТАСС в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центрального банка РФ, в 2018 году зафиксирован рост числа жалоб на деятельность микрофинансовых организаций на 32,8% по сравнению с 2017 годом.

Вместе с тем численность таких организаций за год сократилась на 12%, однако совокупный портфель таких компаний увеличился на 45% (164,6 млрд рублей), а действующих договоров выросло на 44% (9,4 млн). Общий объем выданных микрозаймов по итогам 2018 года составил 330 млрд рублей (+29%).

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