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В Уфе будет создан центр профобразования авиационного кластера Ростеха

Экономика

Первых студентов он примет 1 сентября 2019 года

Уфа, 30 апреля 2019, 07:21 — REGNUM  Центр профессионального образования авиационного кластера Ростеха будет создан на базе Уфимского машиностроительного колледжа. Он сможет осуществлять подготовку специалистов востребованных рабочих профессий по системе дуального образования, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Пропускная способность учебного центра составит около 2 000 человек в год. Площадь — 8500 м2. В нём будет установлено 150 станков, включая 50 — с числовым программным управлением. Система дуального образования предполагает, что теория займет около 30% учебного времени, а 70% будет отдано практике.

В планах организаторов этого направления — подготовка специалистов не только для предприятия «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», но и других предприятий госкорпорации в Башкирии. Первых студентов ЦПО примет 1 сентября 2019 года.

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Авиастроение
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