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Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года

Экономика

Индекс деловой активности составил 50,1 в апреле 2019 года против 50,5 в марте

Пекин, 30 апреля 2019, 07:19 — REGNUM  Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном бюро статистики КНР, индекс 50 означает расширение активности, в то время как всё, что находится ниже знаменует сокращение активности. По словам руководителя бюро Чжао Цинхэ, несмотря на снижение PMI относительно марта, в апреле зафиксирован второй по величине пик с ноября 2018 года.

Производство в сфере высоких технологий продолжает лидировать, а сфера импорта и экспорта демонстрирует признаки оживления, отметил Чжао. Он также добавил, что целом бизнес сообщает о росте маржинальности прибылей, а показатели малых предприятия продолжают улучшаться.

Отметим, что индекс PMI в производственной сфере Китая ранее демонстрировал значительно более худшие показатели. Так, в июле 2016 года он и вовсе падал до 49,9, что знаменует падение активности.

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Экономика Китая
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