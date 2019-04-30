Вторник, 30 Апреля 2019 года
08:03:07 МСК

Риски падения нефти возросли до $68

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 30 апреля

Риски падения нефти возросли до $68
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 30 апреля 2019, 07:19 — REGNUM  Торги по нефти закрылись 29 апреля небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,58%, до $71,99 (максимум дня — $72,48). На торгах в Азии покупатели растеряли все очки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Цена упала на 0,86%, до $71,36.

Трейдеры закрывают длинные позиции, так как после заявлений Дональда Трампа опасаются, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти. Трамп звонил в ОПЕК и призвал снизить цены на нефть, а потом у себя в твиттер написал о согласии импортёров нефти увеличить добычу для компенсации иранской нефти.

Сегодня, 30 апреля, с утра баррель Brent стоит $71,36. Технические факторы сигнализируют о продолжении нисходящей коррекции. Стоит следить за уровнем $70,30. Если он не устоит, то участники рынка начнут закрывать длинные позиции, что вызовет падение цены до отметки $68,20.

А потом Трамп опять заявит публично, что благодаря ему снизились цены на нефть. Чтобы покупатели успокоились, цене нужно подняться выше $72,80.

Читайте также: Вербальные интервенции Трампа скорректируют нефть ниже $72

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить