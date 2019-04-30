Риски падения нефти возросли до $68

Москва, , 07:19 — REGNUM Торги по нефти закрылись 29 апреля небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,58%, до $71,99 (максимум дня — $72,48). На торгах в Азии покупатели растеряли все очки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Цена упала на 0,86%, до $71,36.

Трейдеры закрывают длинные позиции, так как после заявлений Дональда Трампа опасаются, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти. Трамп звонил в ОПЕК и призвал снизить цены на нефть, а потом у себя в твиттер написал о согласии импортёров нефти увеличить добычу для компенсации иранской нефти.

Сегодня, 30 апреля, с утра баррель Brent стоит $71,36. Технические факторы сигнализируют о продолжении нисходящей коррекции. Стоит следить за уровнем $70,30. Если он не устоит, то участники рынка начнут закрывать длинные позиции, что вызовет падение цены до отметки $68,20.

А потом Трамп опять заявит публично, что благодаря ему снизились цены на нефть. Чтобы покупатели успокоились, цене нужно подняться выше $72,80.

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