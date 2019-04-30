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Кения получила от Китая кредит в размере $666 млн

Экономика

Правительство Кении критикуют из-за чрезмерной зависимости от иностранных займов

Найроби, 30 апреля 2019, 07:22 — REGNUM  Власти Кении получили 67,5 миллиардов кенийских шиллингов (около 666 миллионов долларов США) от Китая. Средства будут использованы на создание аналитического центра в технопарке, а также на строительство шоссе в Найроби, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-центр президента.

Технопарк будет располагаться в городе Конза, находящимся в часе езды от Найроби. В последние несколько лет власти Кении обращаются к Китаю за финансированием, развитием технологий и инфраструктуры.

Журналисты агентства отмечают, что Китай является спонсором самого крупного с момента обретения Кенией независимости проекта по строительству железной дороги из Момбасы в Найроби. Критики обвиняют правительство Ухуру Кеньятты в чрезмерном заимствовании средств из Китая.

Они считают, что с долговой нагрузкой придется расплачиваться будущим поколениям. Представители правительства, со своей стороны заявляют, что заимствования обеспечат активизацию экономического развития.

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Китай и страны Африки
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