Кения получила от Китая кредит в размере $666 млн

Найроби, , 07:22 — REGNUM Власти Кении получили 67,5 миллиардов кенийских шиллингов (около 666 миллионов долларов США) от Китая. Средства будут использованы на создание аналитического центра в технопарке, а также на строительство шоссе в Найроби, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-центр президента.

Технопарк будет располагаться в городе Конза, находящимся в часе езды от Найроби. В последние несколько лет власти Кении обращаются к Китаю за финансированием, развитием технологий и инфраструктуры.

Журналисты агентства отмечают, что Китай является спонсором самого крупного с момента обретения Кенией независимости проекта по строительству железной дороги из Момбасы в Найроби. Критики обвиняют правительство Ухуру Кеньятты в чрезмерном заимствовании средств из Китая.

Они считают, что с долговой нагрузкой придется расплачиваться будущим поколениям. Представители правительства, со своей стороны заявляют, что заимствования обеспечат активизацию экономического развития.