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Чистая прибыль китайского гиганта ZTE взлетела на 116% в I квартале

Экономика

Чистая прибыль компании за указанный период достигла 863 млн юаней (около $128 млн)

Пекин, 30 апреля 2019, 07:04 — REGNUM  Китайская телекоммуникационная компания ZTE сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале 2019 года на 115,95% относительного того же периода 2018 года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании за указанный период достигла 863 млн юаней (около $128 млн). Компания вложила с января по март более 3 млрд юаней инвестиций в исследование и разработку технологий 5G в ключевых сферах, что составляет почти 13,9% от общего оборота компании. ZTE ожидает, что чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составит от 1,2 млрд до 1,8 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, другой китайский гигант в сфере мобильной связи China Unicom за первый квартал 2019 года увеличил чистую прибыль на 24,8% относительного того же периода 2018 года.

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Экономика Китая
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