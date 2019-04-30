Вторник, 30 Апреля 2019 года
05:56:48 МСК

В Тибете зафиксирован первый случай контрабанды иностранного мусора

Экономика

Таможня выявила два мешка, содержащие 260 единиц старой одежды

Пекин, 30 апреля 2019, 05:21 — REGNUM  Таможня уезда Гьиронг в китайском Тибете изъяла 80 кг ношеной одежды, которую пытались контрабандой ввести в Китай, что является первым зарегистрированным в Тибете случаем изъятия иностранного контрабандного мусора, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Таможня выявила два мешка, содержащие 260 единиц старой одежды, спрятанной в другие товары рамках инспекции, которая прошла в апреле. Инспекция проводилась на фоне действующего в Китае запрета на импорт отходов, сообщили в таможне Гьиронга на границе с Непалом.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было изъято 32 тонны замороженных куриных ножек, которые были ввезены из Вьетнама контрабандой. Мясо хранилось на неохраняемых придорожных складах в одной из местных деревень.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе КНР выявлено 30 тонн контрабандных куриных ножек из Вьетнама

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить