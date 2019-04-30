В Тибете зафиксирован первый случай контрабанды иностранного мусора

Пекин, , 05:21 — REGNUM Таможня уезда Гьиронг в китайском Тибете изъяла 80 кг ношеной одежды, которую пытались контрабандой ввести в Китай, что является первым зарегистрированным в Тибете случаем изъятия иностранного контрабандного мусора, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Таможня выявила два мешка, содержащие 260 единиц старой одежды, спрятанной в другие товары рамках инспекции, которая прошла в апреле. Инспекция проводилась на фоне действующего в Китае запрета на импорт отходов, сообщили в таможне Гьиронга на границе с Непалом.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было изъято 32 тонны замороженных куриных ножек, которые были ввезены из Вьетнама контрабандой. Мясо хранилось на неохраняемых придорожных складах в одной из местных деревень.

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