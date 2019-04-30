Нижегородским полицейским построят малосемейное общежитие

Нижний Новгород, , 05:13 — REGNUM Главное управление МВД России по Нижегородской области объявило тендер на выбор подрядчика для строительства малосемейного общежития в Нижнем Новгороде. Участок под него определён по Московскому шоссе, а исполнителя выберут на аукционе 23 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 191 184 020 рублей, средства будут выделены из федерального бюджета. Финансирование предусмотрено в рамках лимитов: в 2019 году — 128 698 830,54 рубля, в 2020 году — 62 485 189,46 рубля. Место выполнения работ — Московское шоссе, 294В в Нижнем Новгороде. Работы должны завершить до 1 декабря 2020 года.

«Территория, предназначенная для проектирования и строительства малосемейного общежития, расположена на отведённом земельном участке в границах улиц: Лесной Городок — с западной стороны, Московским Шоссе — с северной стороны, Вязниковской — с восточной стороны и территорией школы №181 — с южной стороны, в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», — уточняется в пояснительной записке к проекту и добавляется, что будущее общежитие окружают двух-четырёх этажные общественные здания.

Здание планируется пятиэтажным, трёхсекционным с сопутствующим благоустройством и отделено от остального участка бетонным ограждением. Автопарковка проектом предусмотрена на отдельной территории, въезд на которую будет осуществляться через основное КПП и шлагбаумы.

«Дворовая территория малосемейного общежития обеспечена полным набором необходимого благоустройства: гостевые автопарковки, детские площадки и площадка для отдыха взрослого населения, физкультурная и хозяйственные площадки, предусмотрено озеленение с учётом прохождения подземных коммуникаций», — отмечается в проекте.

Площадь участка, предназначенного под застройку, по градостроительному плану составляет 0,5420 га. Общежитие рассчитано на 90 квартир и 202 жителей. В доме будет 78 однокомнатных квартир и 12 двухкомнатных. Общая жилая площадь квартир — 1558,78 кв.м.