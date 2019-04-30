Как в Татарии лесные земли делили: суд поставил точку в споре

Лаишевский район, Татария, , 04:44 — REGNUM Арбитражный суд Татарии поставил точку в споре за свыше 7,5 га лесных земель Лаишевского района, которые департамент лесного хозяйство по Приволжскому федеральному округу пытался истребовать из незаконного владения, а также истец требовал признать незаконной постановку наделов на кадастровый учёт и исключить сведения о них из единого государственного реестра недвижимости. В удовлетворении требований истцу было отказано и исполком района сохранил свои права на участки, один из которых фигурирует на кадастровой карте как уличная сеть, а второй предназначен для индивидуальной жилой застройки. Решение суда не вступило в законную силу, не изготовлено, может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, иск от департамента поступил в суд 30 июля 2018 года, слушания несколько раз откладывались. Третьими лицами в деле выступили районная администрация, межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РТ и Ульяновской области, министерство лесного хозяйства Татарии и ФГБУ «Рослесинфорг» в лице Казанского филиала. Позднее в качестве соответчиков в дело привлекли ФГБУ Филиал «Федеральная кадастровая палата Росреестра по РТ» и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. Спор шёл о двух земельных участках Матюшинского лесничества площадью 59 616 кв. м и 15 675 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, один предназначен «для общего пользования (уличная сеть)», а второй — «для индивидуальной жилой застройки». Общая кадастровая стоимость наделов — чуть более 1,9 млн рублей, при этом участок, относящийся к уличной сети, оценивается всего в один рубль.

Истец обратился с иском «об истребовании из незаконного владения Лаишевского муниципального района РТ земельного участка площадью 59 616 кв.м. с кадастровым номером 16:24:090201:9737, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, входящего в состав земельного участка в выделах 19, 20, 21, 22, 24 квартала 93 Матюшинского лесничества Пригородного лесничества Республики Татарстан», «признании недействительной постановки на кадастровый учет» этого участка и «исключении из ЕГРН сведений о земельном участке с КН 16:24:090201:9737», «истребовании из незаконного владения Лаишевского муниципального района РТ земельного участка площадью 15 675 кв.м. с кадастровым номером 16:24:090201:9683, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, входящего в состав земельного участка в выделах 22, 23, 24, 26 квартала 93 Матюшинского лесничества Пригородного лесничества Республики Татарстан», а также признании недействительной постановки на кадастровый учет и исключении из ЕГРН сведений о земельном участке с кадастровым номером 16:24:090201:9683.

Суд в удовлетворении требований отказал, но решение ещё не изготовлено — подробности мотивировок суда неизвестны.

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