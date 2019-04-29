«Газпром» надеется завершить «Северный поток — 2» к концу 2019 года

Москва, , 22:57 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» всё ещё планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в 2019 году, даже несмотря на требования властей Дании подать ещё одну заявку на третий вариант маршрута газопровода через датскую исключительную экономическую зону. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Дмитрий Хандога.

«Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике, но могу сказать, что в настоящий момент сохраняется вероятность строительства газопровода и пуск его до конца года», — сказал Хандога.

Также представитель компании рассказал, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG подала апелляцию на требование Датского энергетического агентства подать третью заявку на альтернативный маршрут прокладки газопровода через датскую исключительную экономическую зону.

Стоит отметить, что первая заявка Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода через исключительную экономическую зону Дании была подана ещё два года назад, но датские бюрократы так и не дали ей движения, объясняя необходимостью проведения дополнительных экологических экспертиз. Потом была вторая заявка, а в середине апреля 2019 года — третья.