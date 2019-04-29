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Посольство РФ: Ограничение на переводы не скажется на мигрантах из Киргизии

Экономика

Каждый работающий в России киргизстанец ежемесячно отправляет домой 32 тысячи рублей

Бишкек, 29 апреля 2019, 22:51 — REGNUM  Введенный Центробанком лимит, ограничивающий денежные переводы из России суммой в 100 тысяч рублей, не должен создать дискомфорта для приехавших из Киргизии в Россию трудовых мигрантов. Такое заявление сделало российское Посольство в Киргизии.

Свою позицию российские дипломаты аргументируют тем, что средняя сумма, перечисляемая на родину киргизстанцами, работающими в России, составляет $500 (32 тысячи рублей) в месяц.

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«Нововведение направлено против предпринимательской деятельности, осуществляемой без регистрации, в рамках которой используются системы денежных переводов для оплаты товаров без создания при этом юридического лица», — подчеркивают в посольстве России.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году трудовые мигранты отправили в Киргизию через системы денежных переводов около $2 млрд 685,3 млн (более 173,7 млрд рублей по текущему курсу).

Из этой суммы более 98% поступило от киргизстанцев, работающих в России. Сопоставимую сумму они привезли или передали домой через родственников и знакомых в виде наличных денег.

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Миграция из стран Туркестана
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