В Ижевске начала работу новая поликлиника в «бережливом» формате

Ижевск, , 22:13 — REGNUM В Ижевске начала работать новая поликлиника №4 в Ленинском районе. Об этом заявил в эфире радио «КП — Ижевск» глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, поликлиника работает в штатном режиме уже с 22 апреля.

«Да, я понимаю волнение людей. Полтора месяца назад мы уже объявили о том, что она открывается, но так не произошло», — отметил глава региона.

Всего к поликлинике прикреплено почти 40 тыс. жителей района, отметили в минздраве Удмуртии. Новое здание поликлиники рассчитано на 450 посещений в сутки. Оказывать помощь будут более 200 медицинских работников. В состав учреждения входят поликлиника для взрослых (женская консультация, дневной гинекологический стационар), дневной терапевтический стационар, стоматологическая поликлиника, родильный дом, детский стационар. В детском стационаре будут работать отделения по таким профилям, как неонатология, инфекционные для новорожденных, неврологические для новорожденных, токсикология для детей до 18 лет, детская реанимация от 0 до 18 лет, выездная реанимационная неонатологическая бригада.

Поликлиника оснащена цифровым флюорографом, маммографом, рентген аппаратом, аппаратом УЗИ, аппаратом функциональной диагностики, лабораторным анализатором, работающем в лабораторно-информационной системе. В новом четырехэтажном здании оборудовано два лифта — на 6 и 12 человек, а все отделения для лучшей навигации раскрашен в разные цвета.

Специалисты плотно занимаются цифровизацией информации о пациентах и к концу 2019 года планируют осуществить 100%-ный уровень цифровизации обработки информации, поступающей и исходящей из учреждения. Планируется завершить цикл заполнения амбулаторной карты в электронном виде от первого посещения пациента до назначения лечения, включая внесение результатов анализов и обследований. В рамках «Бережливой поликлиники» разработана удобная маршрутизация, чтобы развести потоки больных и здоровых пациентов, логистика настроена таким образом, что одновременно в регистратуре не будут находиться двое пациентов.

Напомним, строительство поликлиники на улице Баранова началось в 2012 году, через четыре года работы были приостановлены. В 2017 году на строительство учреждения были выделены средства в размере 274 млн рублей из резервного фонда президента РФ. Сумма республиканского софинансирования строительства составила 131 млн рублей.

«Новое здание позволило объединить все структурные подразделения поликлиники. Ранее медицинская амбулаторная помощь населению этого района оказывалась в разных помещениях, расположенных на первых и цокольных этажах жилых домов», — отмечала вице-премьер правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине марта в рамках рабочего визита Удмуртию посетила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

«В поликлинике предусмотрено все, чтобы можно было пройти диспансеризацию за два часа. Она удобна как для пациентов, так и для медицинских работников. Продумана навигация, разведены потоки, нет пересечения здоровых и больных пациентов. Большая работа проведена по информатизации: современные технологии позволят передавать данные обследований в республиканские больницы. Я вижу глаза врачей — они счастливы, а если счастливы медицинские работники, значит и пациент будет счастлив», — отметила замглавы Минздрава России.

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