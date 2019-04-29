Нижегородцы смогут добраться до Городца судами на подводных крыльях

Нижний Новгород, , 21:19 — REGNUM В июне 2019 года планируется возобновить регулярные пассажирские перевозки посредством судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» между Нижним Новгород и Городцом. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Валдай» — преемник лучших традиций легендарных судов «Метеор» и «Ракета», разработанных нижегородским конструктором Ростиславом Алексеевым», — отметил Люлин и добавил, что нижегородские суда не имеют аналогов в мире.

«Думаю, путешествия на уникальных «Валдаях» будут интересны не только нижегородцам, но и многочисленным туристам, тем более что по реке можно будет добраться до одного из древнейших городов России — Городца, который знаменит своей деревянной архитектурой», — считает Люлин.

Планируется, что речные маршруты будут работать в выходные дни.

Судно «Валдай 45Р» создано Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева (ЦКБ по СПК). Судно имеет очень низкую осадку — около 1 м. Может развивать скорость до 75 км/ч. Запас хода в пределах 550 км. При вместимости 45 пассажиров экипаж судна — всего два человека. «Валдай» отличается повышенной шумоизоляцией. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

ИА REGNUM напоминает, строительство речных судов на подводных крыльях возобновили в ЦКБ после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники».

В мае 2018 года первый изготовленный «Валдай 45Р» Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме, где судно вызвало большой интерес участников форума.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил возобновить регулярные речные перевозки.

Ранее сообщалось, что рассматривается еще одно направление — между Нижним Новгородом и Макарьево. Стоимость билета оценивается в 300−500 рублей.

Ранее речные перевозки существовали до 2013 года.

«Ими пользовались не только туристы, но и те, кому было удобно добираться по воде до дачных поселков и отдаленных населенных пунктов. Эту новость я встречаю с радостью, только одно непонятно — зачем было изначально губить этот вид транспорта», — отмечал депутат Госдумы РФ (ЛДПР) Александр Курдюмов.

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