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Датский надзорный орган оказался замешан в скандале с отмыванием денег

Экономика

Датский финансовый надзорный орган Finanstilsynet, согласно результатам расследования банковского ведомства ЕС European Banking Authority, совершил ряд преступлений во время осуществления контроля над Danske Bank

Копенгаген, 29 апреля 2019, 20:03 — REGNUM  Результаты расследования банковского ведомства ЕС European banking Authority показали то, что датский орган по надзору за финансовой деятельностью Finanstilsynet оказался замешан в скандале с отмыванием денег в Danske Bank. Соответствующий доклад о расследовании датские СМИ получили от немецкого депутата Европарламента. Ведомство выяснило, что Finanstilsynet ответственен за три нарушения европейского законодательства — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Согласно докладу, датский финансовый надзорный орган крайне поверхностно контролировал деятельность Danske Bank с 2007 по 2014 год — в период наибольшей активности по отмыванию денег в банке. В деле также оказался замешан финансовый надзорный орган Эстонии, однако оба ведомства отказались как-либо комментировать проведённое European Banking Authority расследование.

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Зарубежная хроника
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