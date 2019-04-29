Китайские нефтяники расширяют международное сотрудничество

Пекин, , 19:56 — REGNUM По итогам пекинского форума «Пояса и пути» председатель правления Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Ван Илинь высказался за расширение сфер нефтегазового сотрудничества в рамках этой инициативы, сообщает 29 апреля Синьхуа, ссылаясь на материалы профильного круглого стола, завершившегося в Пекине.

По его словам, приоритетными сферами международного сотрудничества для КННК являются морская разведка месторождений, инновационная добыча нефти и газа, а также проекты, связанные со сжиженным природным газом (СПГ).

Ван Илинь подчеркнул намерение компании осуществлять инвестиции в крупные проекты в рамках «Пояса и пути», а также на создание новых рабочих мест в странах-участницах проекта, для чего также планируется профессиональная подготовка соответствующих национальных кадров.