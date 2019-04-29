Москва, , 19:40 — REGNUM

Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила ущерб, нанесённый экономическим интересам государства в результате нарушений законодательства, на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за три месяца подразделениями таможенного контроля было проверено 418 юридических лиц, в деятельности которых было выявлено свыше двух тысяч различных нарушений. По данным фактам возбуждено 53 уголовных и 1345 административных дел.

В ФТС также сообщают, что объем запрещённой к ввозу в Россию продукции за этот период составил 20 тысяч тонн, включая 0,8 тысячи тонн санкционной продукции. В сопредельные государства было возвращено 18 тысяч тонн товаров, что на 41% превысило прошлогодний показатель.