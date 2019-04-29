Роспотребнадзор: «Конкорду» не выписывались штрафы за качество пищи

Москва, , 19:13 — REGNUM Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) по городу Москве не имеет претензий к качеству продукции комбината «Конкорд». Об этом заявила глава управления Елена Андреева.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве в эфире радио «Эхо Москвы» прояснила ситуацию с заболеваниями детей в нескольких образовательных учреждениях Юго-Восточного административного округа российской столицы. Одной из первоначальных версий причин случившегося было употребление в пищу некачественной продукции, поставляемой комбинатом питания «Конкорд». Доказательствами приверженцев данной версии стали штрафы, ранее выписанные компании надзорным ведомством.

Елена Андреевна отметила, что на предприятие Евгения Пригожина действительно накладывались санкции, однако они были вызваны незначительными техническими нарушениями, никоим образом не связанными с декабрьским заболеванием детей.

«Они штрафуются у нас на разные суммы, они штрафуются по статьям кодекса. Но я сразу хочу сказать, что те нарушения, которые мы у них выявили, — это были нарушения, которые были выявлены опосредованно. Напрямую эти нарушения на ту вспышку, которая произошла, не влияли», — подчеркнула глава столичного Роспотребнадзора. Елена Андреева добавила, что выявленные нарушения не могли стать причиной угрозы жизни или здоровью детей.

Так, сотрудники ведомства выявили проблемы с работой вентиляции комбината питания. Выписанный штраф погашен, нарушения устранены. Санкций по ситуации с заболеваниями не было.

Напомним, ранее стало известно, что в результате проверок Роспотребнадзора выяснилось, что причиной отравления стал творог Чаплыгинского молочного комбината. «Конкорд» расторг договор с этим поставщиком.