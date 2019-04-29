В Москве обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности

Москва, , 18:47 — REGNUM На прошлой неделе был организован XII международный форум «Интеллектуальная собственность — ХХI век».

25 апреля в малом зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве в рамках форума состоялось открытое заседание научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. В дискуссии, посвященной вопросам установления однородности товаров, приняла участие председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова.

Как отмечают эксперты, от корректности установления однородности товаров, услуг зависит правильность итогового решения о возможности смешения регистрируемого обозначения. Для разрешения некоторых категорий дел подлежит установлению однородность товаров и/или услуг, в частности по делам о нарушении исключительного права на товарный знак (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), об оспаривании регистрации товарного знака ввиду наличия товарного знака иного лица, имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного в отношении однородных товаров (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ).

В ходе выступления Людмила Новоселова заявила о важности формулирования и регистрации всех критериев, влияющих на выявление сути судебных разбирательств. Помимо этого, она обратила внимание на то, что в сфере интеллектуальной собственности следует фиксировать все значимые действия с правами в реестрах, которые гарантируют возможность отслеживания действий с информацией на каждом этапе.

«Работа с реестрами стала необходимостью в связи с активизацией процесса цифровизации рынка интеллектуальной собственности, — отметила председатель суда. — Все действия в рамках обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственности осуществляются с помощью цифровых технологий. Работа в системе реестров — это реальность, шаг, который в прошлом году сделал Суд по интеллектуальным правам, присоединившись к ассоциации IPChain — инфраструктуре, в которой фиксируются транзакции с правами и объектами интеллектуальной собственности».

Обсуждаемый вопрос оказался настолько животрепещущим, что получил свое продолжение на пленарном заседании форума.

«Прозрачность действий с исключительными правами, распоряжение ими, отслеживание различных обременений — гарантия развития системы защиты интеллектуальной собственности, — заявила Людмила Новоселова. — При этом следует понимать, что в настоящее время законодательством не предусмотрена обязанность государственных органов вести реестры, отображающие все обременения, ограничения исключительного права. Если соответствующие изменения не будут предложены законодателем, то есть вероятность, что участники рынка сами возьмут на себя функции по учету таких обременений и ограничений».

Эксперты в ходе заседания научно-консультативного совета пришли к выводу, что дополнение информации относительно правовых норм и понятий позволит минимизировать сомнения в судебной практике, а наличие достаточного объема информации об объектах и сделках — упростит разрешение споров и конфликтов на динамично развивающемся рынке интеллектуальных прав.