Удмуртия имеет перспективы для перехода в число регионов-доноров: Семенов

Ижевск, , 18:47 — REGNUM Удмуртия имеет все перспективы для того, чтобы стать регионов донором. Об этом сказал премьер-министр республики Ярослав Семенов, комментируя соответствующее заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Власти рассматривают различные механизмы увеличения доходной базы бюджета.

«Есть для этого все перспективы еще и потому, что большая составляющая нашего промышленного сектора — это нефть и оборонный заказ. С учетом того, что мы планируем увеличение этого заказа, мы его ожидаем, когда мы видим планы по развитию и планы по нефтяной промышленности», — отметил Семенов.

По его словам, нефтяные компании, работающие в республике, развивают технологии бурения. В частности, «Белкамнефть» и «Удмуртнефть» понимают, что сейчас недостаточно просто заниматься вертикальным бурением.

«Коллеги возвращаются к тем скважинам, которые какое-то время были признаны неэффективными, потому что все пересматривается. И они увеличивают свое производство, увеличивают объемы добычи», — цитирует Семенова «Коммерсантъ-Удмуртия».

В то же время, глава постоянной комиссии госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин считает, что преждевременно уходить из числа дотационных регионов, необходимо сначала внести изменения в бюджетный кодекс и долю отчисляемых в федеральный бюджет налоговых платежей.

«Принимаются новые нормативы, в России появляется обязанность повышать заработную плату для бюджетников, то есть наша экономика сегодня, как я вижу ее на ближайший год-два, сами мы не прекратим быть дотационными, если не изменится законодательство», — полагает Тюрин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге 24 апреля Володин заявил, что видит перспективы перехода в группу регионов-доноров у восьми субъектов РФ.

«Если говорить о расширении группы самодостаточных регионов, у нас до принятия тех решений, которые мы сейчас критикуем и о чем говорим (по КГН), к такой группе относился и Краснодарский край, и республика Башкортостан, сегодня дотационный. Ростовская область, Омская область, Пермский край. Я просто взял те территории, которые незначительно дотируются. Иркутская область, Республика Удмуртия, Нижегородская область», — перечислил спикер Госдумы.

Он призвал сформулировать подходы для перехода названных регионов на сбалансированный бюджет. Кроме того, он полагает, что необходимо создавать условия для самостоятельного пополнения регионами налогооблагаемой базы. Необходимо продумать систему, при которой крупные предприятия оплачивали бы налоги по месту нахождения этих компаний, если они находятся в регионах, чьи дотации не превышают 10% от бюджета. За счет изменений этих условий, считает Володин, количество регионов-доноров может увеличиться.

Он предложил пересмотреть закон о функционировании консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), чтобы не загонять регионы, которые могут выступать донорами, в список дотационных.

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