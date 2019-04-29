Москва, , 18:04 — REGNUM

Последствия отмены уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для торговли маркированными товарами не будут фатальными, но создадут некоторые неудобства для малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM29 апреля заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Ранее Минфин заявил о намерении лишить продавцов товаров, которые подлежат обязательной маркировке, возможности уплачивать единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Другими словами, Минфин предлагает запретить продавать лекарства, одежду, обувь, шубы, табак, алкоголь, шубы и другие товары с обязательной маркировкой по специальному налоговому режиму. Представители бизнес-сообщества уже высказались против такого нововведения, опасаясь, что оно приведет к массовому закрытию магазинов.

«Поправки в части отмены ЕНВД на определённые маркированные продукты на первый взгляд действительно несут неудобства развитию малого и среднего бизнеса. Но в долгосрочной перспективе, особенно если учесть, что отмена ЕНВД планировалась в 2021, эти неудобства не являются фатальными», — уверен Сигал.

По его словам, в первую очередь поправки в Налоговый кодекс направлены на упрощение налогового администрирования и совершенствование системы налогообложения. В частности, нововведение может позволить таким компаниям перейти на упрощённую систему налогообложения, что сократит количество разночтений в законе и унифицирует его нормы.

«Также нужно помнить, что сейчас «вменёнка» была отменена на некоторые виды маркированной продукции, что позволяет сгладить переход торговых предприятий от «вменёнки» на «упрощёнку», — отмечает Сигал.