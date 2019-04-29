35 лучших проектов школьников были представлены в Зарядье

Москва, , 17:53 — REGNUM В Научно-познавательном центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье» прошел Межрегиональный образовательный форум «Будущее в моих руках». На форуме была организована стендовая демонстрация 35 лучших проектов школьников, отобранных в рамках международного конкурса «Мой первый бизнес» и прошедших обучение по программам дополнительного образования на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В.Плеханова.

Участники программы «Будущее в моих руках» на протяжении трех месяцев вместе с наставниками создавали проекты в 6 направлениях: IT, научно-техническом, профориентационном, социальном, социо-культурном и управленческом. Ребятам необходимо было создать команду и разработать прототип продукта, направленный на решение поставленной проблемы.

«В 21 веке особенно важна способность мыслить и действовать как предприниматель. Умение быстро находить выход из ситуаций в условиях ограниченности ресурсов и извлекать из них выгоду, а также умение и желание брать ответственность на себя, мы называем предпринимательским мышлением. Путь предпринимателя нелегкий, он состоит из множества барьеров, которые необходимо преодолевать каждый день. И чем раньше запустится процесс преодоления, тем быстрее произойдет инициация в предпринимательство», — рассказал журналистам руководитель конкурса «Мой первый бизнес» Владимир Сезин.

Всего участие в программе «Будущее в моих руках» приняли 3500 школьников и 150 студентов Москвы и более 1000 школьников из 13 регионов России. Ими было создано около 100 реальных проектов, 35 из которых вышли в финал. Победители и призеры были награждены денежным призом, а также для всех участников и гостей форума была организована экскурсия по парку «Зарядье».

"Мы поддерживаем предпринимательство среди молодёжи от 14 до 24 лет. И соответственно запустили несколько проектов, которыми занимаемся сейчас. Один из них — «Мой первый бизнес» — реализуется в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Также у нас есть клуб молодого предпринимателя. Факультет бизнеса «Капитаны», где студенты обучаются основам предпринимательства, развивают свои soft skills и стремятся сделать какие-то крепкие команды, которые в будущем создадут изменения, направленные на улучшение страны», — отметил директор благотворительного фонда «Капитаны» Александр Демин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.