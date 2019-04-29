Деньги продолжат уходить из РФ, но через третьи страны – экономист

Москва, , 16:52 — REGNUM Для того чтобы остановить вывод денег из России в другие страны мира, нужен комплекс мер, когда, с одной стороны, будет ужесточаться контроль за нелегальным предпринимательством, а с другой стороны, будут создаваться благоприятные условия для легального мелкого бизнеса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в России системы денежных переводов по требованию Банка России ввели лимит на отправку денег во Вьетнам, КНР и Киргизию.

«Если закрыто для некоторых систем, то деньги будут переводить по другим каналам. Если для всех, то это, наверное, несколько сократит поток переводов, осложнит его, но я не думаю, что это очень серьёзно повлияет на денежные потоки, так как те, кому это понадобится, будут переводить их через третьи страны, — сказал Колганов. — Они будут терять процент, но что им делать? Либо везти наличные, либо сворачивать лавочку. А лавочку вряд ли кто-то сворачивать захочет — будут плеваться, ругаться и переводить окольными путями, теряя при этом проценты на комиссионных. Что касается небольших переводов, здесь поможет радикально только комплекс мер: с одной стороны, ужесточение контроля за нелегальным предпринимательством, а с другой стороны, создание более благоприятных условий для легального мелкого предпринимательства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники распространило информацию о том, что в России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в ряд государств (не более 100 тыс. рублей в месяц). Такие ограничения начали действовать с середины апреля и коснулись Вьетнама, КНР и Киргизии.

Отмечается, что лимит потребовал установить Банк России, дабы таким образом бороться с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации. Речь идёт о случаях, когда иностранцы, торгующие на рынках РФ с помощью систем денежных переводов, отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, при этом не регистрируются в качестве ИП и не создают юридических лиц. То есть фактически скрывают свою предпринимательскую деятельность.

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