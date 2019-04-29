Сгоревший завод «Электроцинк» во Владикавказе остановят 30 апреля

Владикавказ, , 16:04 — REGNUM В Северной Осетии завершает работу завод «Электроцинк», на котором в октябре 2018 года произошел крупный пожар. Завтра, 30 апреля будут остановлены вельццех и гидрометаллургический цех, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе администрации предприятия.

Сотрудники завода с 1 мая будут переведены в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка, 31 мая трудовые договоры с ними будут расторгнуты. По словам руководства, все положенные компенсации персоналу будут выплачены в полном объеме.

На заводе будет продолжена консервация, как отметил главный инженер Дмитрий Биндер. Оборудование будет выведено из эксплуатации, произведут осмотр, разборку, чистку, обработку технических устройств защитными средствами и другие мероприятия, предусмотренные проектом консервации.

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Как сообщало ИА REGNUM, завод «Электроцинк» загорелся в ночь на 21 октября 2018 года. Полностью выгорел один из главных цехов производства — электролитный. Работа завода была остановлена. Жители республики, которые и ранее не один год требовали закрытия вредного производства, вышли на площадь перед Домом правительства Северной Осетии.

Власти региона поддержали митингующих. Глава субъекта пообещал, что донесет их требование о прекращении работы «Электроцинка» до Владимира Путина.

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