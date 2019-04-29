В Литве оценили всю стоимость закрытия Игналинской АЭС

Вильнюс, , 15:59 — REGNUM Общая стоимость всего вывода из эксплуатации Игналинской АЭС составит 3,316 млрд евро, объявила сегодня, 29 апреля, администрация станции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для сравнения, в 2005 году, когда в последний раз подсчитывалась сумма всех затрат, называлась цифра в 1,241 млрд евро.

Впрочем, в 2014 году просчитывали промежуточную стоимость, и она оказалась на 60 млн евро больше, нежели предполагаемая сегодня сумма.

Напомним, станция по требованию ЕС была остановлена в 2009 году. Её планируют полностью демонтировать, включая и разбор урановой графитовой кладки реактора, что ещё не проводилось ни на одной АЭС в мире. Литва после остановки ИАЭС превратилась в самую энергодефицитную страну Прибалтики.