Понедельник, 29 Апреля 2019 года
16:37:49 МСК

Чистая прибыль «Россетей» в I квартале 2019 года увеличилась почти вдвое

Экономика

Рост показателя обусловлен увеличением стоимости акций дочерних предприятий

Чистая прибыль «Россетей» в I квартале 2019 года увеличилась почти вдвое
Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна
ЛЭП

Москва, 29 апреля 2019, 15:57 — REGNUM  Объём чистой прибыли «Россетей», полученной по итогам работы в первом квартале 2019 года, составил более 40,1 млрд рублей в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Показатель почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года (21,5 млрд рублей), сообщает 29 апреля пресс-служба компании.

Отмечается, что увеличение прибыли обусловлено ростом стоимости акций дочерних предприятий компании «Россети» в связи с повышением их финансовой устойчивости и ростом их капитализации.

«Для выхода компании на новый уровень операционной эффективности мы продолжим развитие электросетевого комплекса на принципах цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов», — прокомментировал полученный результат глава компании «Россети» Павел Ливинский.

Читайте также: Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электросетевой комплекс России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить