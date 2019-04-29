Представители южнокорейских компаний посетили Индию и Таиланд

Сеул, , 16:12 — REGNUM С 21 по 27 апреля представители двенадцать южнокорейских компаний посетили Индию и Таиланд с целью продвижения товаров на зарубежных рынках. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Korea East-West Power Corporation.

Известно, что представители южнокорейских компаний провели консультации на тему оборудования и материалов, используемых при строительстве электростанций. В ходе мероприятия были заключены экспортные контракты на общую сумму $12,1 млн .

Известно, что консультации по экспорту посетили представители индийской строительной компании Phoenix Group и энергетической компании Telangana Power Generation Corporation.