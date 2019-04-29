Вербальные интервенции Трампа скорректируюn нефть ниже $72

Москва, , 15:46 — REGNUM После еще одной вербальной интервенции президента Дональда Трампа о том, что он позвонил в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и попросил картель сделать что-то с ростом цен на нефть, наблюдалось падение цен на почти на 4%, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Господин Трамп заявил журналистам 26 апреля, что «цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК, я сказал, что вы должны уничтожить их. Вы должны их сбить». Однако, по словам представителей Саудовской Аравии, Трамп не обсуждал снижение цен на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК, также не разговаривал с г-ном Трампом, как и Халид аль-Фалих, министр энергетики стран-членов ОПЕК, по информации WSJ», — пояснила эксперт.

И все же заявления президента смутили чиновников и нефтетрейдеров, которым оставалось лишь размышлять о том, что он имел в виду. Официальный представитель Саудовской Аравии сказал, что Дональд Трамп, возможно, имел в виду его частые твиты, призывающие ОПЕК и Саудовскую Аравию снизить цены на нефть.

В отличие от всех президентов США до него, господин Трамп часто сообщает о своих взглядах на ОПЕК через Twitter. В прошлом году он написал на своей странице об организации девять раз, часто призывая к снижению цен такими «твиттерными интервенциями».

«Безусловно, цель по удешевлению нефти у американского президента есть давно и все средства хороши, чтобы добиться желаемого результата. С учетом сильного роста в начале недели после того, как администрация Трампа удивила участников рынка, отменив отказ от санкций против Ирана. Как и говорилось ранее, потребовался какой-то драйвер для торможения этого роста, и он был предоставлен рынку.

Однако подобные выходки не могут долго стимулировать движение нефтяного рынка и в ближайшее время можно будет увидеть им небольшую коррекцию по нефти марки Brent до $72 за бочку и восстановление котировок WTI до $64,50 за баррель», — полагает Ланис.

Читайте также: Падение котировок нефти усиливается