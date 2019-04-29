Производство промышленной продукции в Таджикистане выросло на 16%

Душанбе, , 15:43 — REGNUM Объем производства промышленной продукции Таджикистана по итогам первых трех месяцев 2019 года составил 5,721 млрд сомони ($604,4 млн), что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в министерстве промышленности и новых технология республики.

Доля горнорудной промышленности в общем объеме производства составляет 25,6%, электроэнергетики — 31,3%, пищевой промышленности — 19%, легкой промышленности — 7,1%, строительных материалов — 8,7%, машиностроения — 6,1%.

В министерстве отметили, что за отчетный период прирост производства наблюдается в угольной, горнорудной, строительной, легкой промышленности и в других секторах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства промышленной продукции в Таджикистане составил 23,87 млрд сомони (168,5 млрд рублей по курсу на 16 февраля), что на 11,8% больше, чем годом ранее.