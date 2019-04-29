Москва, , 15:36 — REGNUM

Сегодня, 29 апреля, рубль будет дорожать относительно евро и доллара США. Целью для рубля на протяжении дня будет не более 0,5%, так как новостной фон России и мира на текущий день умеренный. Окончание месяца, 29−30 числа — это период для фиксации прибыли по проделанным спекуляциям. Соответственно, те, кто покупал рубль в апреля уже совершили фиксацию прибыли на отметках 63,50 по доллару и 71,30 по евро, заявила корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В результате этих действий состоялся откат котировок и некоторая девальвация рубля. С начала нового месяца можно ждать, что максимумы рубля будут обновляться. Если говорить о более конкретных сроках, то, вероятно, рубль обновит максимумы года после майских праздников», — полагает эксперт.

С позиции новостного фона трейдеры могут учитывать состоявшийся откат котировок нефти. Brent уже подешевела с максимальных значений года на $4 до уровня $70,50 за баррель. Это нельзя назвать ключевым фактором влияния для валютного рынка России, но как один из новостных триггеров, которые не даст рублю стремительно расти стоит держать в фокусе. Если рассматривать динамику индекса доллара США, как повод для продаж, или покупки рубля, то здесь, снова таки, больше повода для негативной динамики рубля. Так, в мире американская валюта пользуется спросом и нацелена на продолжение роста.

«Из внутренних новостей можно учитывать сезон низкой деловой активности и период отпусков населения. Так, майские праздники, из-за чего государственные учреждения не работают, а бизнес в стране приостанавливает активную деятельность, это сильный повод для продаж рубля перед началом выходных дней. Но, из-за того, что рубль уже упал на 1,6% против доллара, и на 1,2% против евро на прошлой неделе, сейчас активность продавцов рубля будет сдержанной», — считает Сальникова.

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