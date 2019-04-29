Названы продажи Samsung Heavy Industries в первом квартале 2019 года

Сеул, , 15:36 — REGNUM В первом квартале 2019 года продажи южнокорейской машиностроительной компании Samsung Heavy Industries составили 1,45 трлн вон (~$1,25 млрд), а операционные убытки — 33,3 млрд вон (~$28,75 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании увеличились на 17,5%, а операционные убытки сократились на 30,3%, однако чистые убытки, напротив, увеличились на 72,4%, до 102,6 млрд вон (~$88,58 млн).

Продажи компании увеличились из-за увеличения объемов производства, а убытки — увеличения стоимости стали.

Представители компании надеются, что прибыль увеличится со второго квартала года. К концу года, Samsung Heavy Industries планирует заработать 7,1 трлн вон (~$6,13 млрд).