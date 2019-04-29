С правом на ошибку: о проблемах росийских СМИ и интернета

Москва, , 15:29 — REGNUM Журналистов далеко не всех российских СМИ очень уж волнует тема фейковых новостей. В некоторых российских регионах до сих пор существуют серьезные проблемы с доступом в интернет и сетевые СМИ там не получают развития. Другие СМИ больше обеспокоены вопросом попадания в мультиплекс или, к примеру, падающими тиражами и растущими ценами на бумагу. Тем не менее, очевидно, что с принятым недавно законом об ответственности за распространение недостоверной информации журналистскому сообществу уже не дадут работать так, как раньше. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказала секретарь Союза журналистов России и медиа-исследователь Юлия Загитова.

: Юлия, что по вашему мнению важного и актуального происходит в области обеспечения прав журналистов?

Предвосхищая самую злободневную тему по поводу закона о фейковых новостях, отмечу: когда мы узнали, что такой закон готовится, то не совсем обрадовалась, потому что для Союза журналистов России есть определённый риск того, что журналистскому сообществу не дадут работать так, как это было раньше. Потому что любой новый закон это ответственность, функции и прочее. Для нас, как союза, конечно важно сохранять журналистику и права журналистов, которые ежедневно создают различный контент. Мы активно следили за тем, что происходит, и наш секретарь союза, который руководит информационным комитетом в Госдуме Леонид Левин всё-таки смог добиться того, чтобы была внесена поправка, дающая право на ошибку зарегистрированным СМИ.

Если бы не было этого права на ошибку, мы бы столкнулись с тем, что некоторые региональные СМИ не смогли бы существовать, просто получив огромный штраф. Поэтому не могу сказать, что мы рады этому закону, но что касается общемирового опыта, я знаю в Германии есть подобная история: работает закон о фейковых новостях и штрафы, но при этом, как вы помните, журналист Der Spiegel брал интервью у несуществующих героев, придумывал истории и получал за это награды. Меня это очень удивляет. Это говорит о том, что закон не работает или о том, что при желании разместить информационный сброс или фейк может любое, даже такое уважаемое издание.

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: Понятно, что закон о фековых новостях больше всего ударит по социальным сетям и другим средствам обмена информации, но вот в какой степени и как он будет реализован на практике?

Определённая проблема существует в социальных сетях и менеджерах, где очень часто можно встретить призывы распространить какую-то информацию. Вот с этим мы вообще никак не боремся и это невозможно, как мне кажется. Весь ужас в том, что проникновение новостей именно в менеджеры оно достаточно глубоко и некоторые несознательные люди начинают делиться этим контентом. Если посмотреть по статистике «Медиалогии», то с каждым годом в России увеличивается количество статей, в которых поднимается история с фейками. Это на самом деле правильно, потому что людям нужно объяснять, что не вся информация, которая им приходит в менеджеры, может соответствовать действительности, что нужно перепроверять информацию.

Но хоть миллион законов прими, этого не добиться ника, потому что это медиаграмотнтость лично человека. Мне кажется, что если мы добьемся её повышения и люди поймут, что не просто нужно делиться, а надо ещё думать — правда это или нет, это будет хорошо. А пока мы живём в такой парадигме, что у нас новый закон. Думаю, что в этом году мы поймём как он будет применяться на практике, и тогда можно будет сделать выводы.

: Как, на ваш взгляд, законодательные новшества о СМИ и интернете повлияют на российское журналистское сообщество и масс-медиа целом?

У региональных журналистов разные проблемы. Если мы возьмём интернет-журналистику, то там действительно одна и самых главных проблем — непонимание закона о фейковых новостях. Вторая тема, которая их интересует, заключается в развитии, они понимают что им нужно присутствовать в социальных сетях, и не просто присутствовать, а быть лидерами мнений. Для них это важно, и они хотят технологически успевать в этом.

Если мы возьмём телеканалы, то там история с «22 кнопкой» и с тем, как попасть в мультиплекс. В печатных СМИ остаётся классическая наша проблема — дорогая бумага, падающая подписка, рост цен на услуги «Почты России». У всех разные проблемы и мы пытаемся их как-то решить. У кого-то, как к примеру, в Московской области существует проблема с получением радиочастоты и сотрудниками: из-за того, что рядом Москва, куда утекают кадры, некому работать в районных СМИ. А к, примеру, в Амурской области (ближе к Якутии) нам сказали, что существуют серьёзные проблемы с интернетом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к федеральному закону о защите информации, которые ввели ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейков), российский президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. По данным ВЦИОМ, более 50% жителей России сталкивались с недостоверной информацией, 31% — в интернете, 20% — по телевидению.

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