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Opel ищет в России дилеров — СМИ

Экономика

Немецкий бренд планирует вернуться в РФ в конце 2019 года

Москва, 29 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  Компания Opel приступила к поиску потенциальных дилеров в России. Об этом 29 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Поиск партнеров идет в рамках возвращения марки Opel в Россию в четвертом квартале 2019 года. Приоритетными городами в списке компании для создания дилерской сети числятся: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа и Пермь.

«Скорее всего, с брендом начнут работать в тех же центрах, которые сейчас продают Peugeot и Citroen с какими-то обязательствами по выделению отдельных шоу-румов или открытию новых центров в какой-то временной перспективе», — сказал директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации — РРТ» Сергей Новосельский.

Он также отметил, что достигать прежнего уровня продаж Opel, который был до ухода бренда из России, придется 3−4 года.

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