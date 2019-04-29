Томатная моль из Азербайджана могла уничтожить урожай в Дагестане

Махачкала, , 15:38 — REGNUM Порядка 15,5 тонны зараженных томатов задержали на международном автомобильном пункте пропуска в Дагестане. Партия ввозилась в Россию на грузовой машине из Азербайджана, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Специалисты выяснили, что овощи заражены опасным вредителем — южноамериканской томатной молью. Основная кормовая культура для этого насекомого — томаты, но он также может повредить баклажаны, картофель и другие растения. Как рассказали в ведомстве, потери урожая от этой моли могут достигать от 50 до 100%. В отношении владельца груза составлен административный протокол, а сами томаты будут возвращены обратно.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании на железнодорожном пункте пропуска в Дагестане более 51 тонны зараженного хлопка из Азербайджана. Лабораторные исследования показали наличие в товаре вредных карантинных объектов. Было принято решение не допустить ввоз партии на территорию России, чтобы избежать распространения заражённой продукции.

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