Россия и Китай обсудили сотрудничество в области космоса до 2022 года

Чанша, Китай, , 15:19 — REGNUM Реализацию Программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018−2022 годы обсудили участники заседания совместной рабочей группы России и Китая в городе Чанша. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба «Главкосмоса».

В заседании приняли участие представители «Роскосмоса», «Главкосмоса», организации российской ракетно-космической промышленности и Китайской национальной космической администрации (КНКА).

Стороны рассмотрели результаты работы подгрупп по вопросам исследования дальнего космоса и Луны, дистанционного зондирования Земли, космического мусора, электронной компонентной базы, заседания которых прошли ранее.

Также участники встречи обсудили программу проведения 20-го заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области космоса и текст совместного коммюнике к 24-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая состоится осенью этого года.

На «полях» заседания рабочей группы состоялись переговоры между представителями «Главкосмоса» и организаций ракетно-космической промышленности КНР. На них обсуждались вопросы исполнения текущих коммерческих контрактов в рамках реализации программы сотрудничества.

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