Южнокорейские компании представили товары на ярмарке во Вьетнаме

Хошимин, Вьетнам, , 15:22 — REGNUM Южнокорейские компании приняли участие в продовольственной ярмарке, прошедшей с 24 по 26 апреля в Хошимине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation.

«Вьетнам имеет самые высокие темпы экономического роста среди стран Юго-Восточной Азии. Благодаря корейской волне халлю и популярности футбольного тренера Пак Хан Со объем экспорта во Вьетнам увеличился на 27%», — сообщили представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation.

Известно, что во время ярмарки были подписаны экспортные контракты на поставку сельскохозяйственной продукции на общую сумму $30 млн .

Корейская волна или халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру.