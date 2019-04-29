«Беговую» и «Новокрестовскую» запустили без разрешения на эксплуатацию — СП

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Строительство станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» на зеленой ветке петербургского метрополитена велось с нарушениями почти на всех этапах производства работ. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты РФ, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, две станции стали продолжением Невско-Василеостровской линии и были построены специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, причем «Новокрестовская», возведенная на намыве, до сих пор считается горожанами одной из наиболее бесполезных станций, так как способна подвести пассажиров только к стадиону на Крестовском острове.

Петербургский бюджет напрямую потратил на участок до «Беговой», включая «Новокрестовскую», 25,6 млрд рублей, а с учетом вливаний из федерального бюджета на две станции метро ушло почти 40 млрд рублей.

Счетная палата признаёт, что объемы и достоверность сметной стоимости были подтверждены экспертизой, хотя сметная стоимость в ценах 2015 года составляла лишь 32,6 млрд рублей. Однако на этапе подготовки проекта процесс был серьезно заторможен.

«Сроки проведения проектно-изыскательских работ по объекту в Санкт-Петербурге затянуты на 1 год», — сообщает Счетная палата, подчеркивая, что это повлияло и на сроки строительства.

В итоге правительство Петербурга нарушило несколько соглашений, когда не запустило участок Невско-Василеостровской линии вовремя, то есть «не позже I квартала 2018 года», так как разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено лишь 15 июня 2018 года.

Генеральный подрядчик, компания «Метрострой», вышел на объект в сентябре 2015 года без разрешения на строительство. Оно было получено лишь спустя месяц, 23 октября. Таким образом, утверждает Счетная палата, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга нарушил статью 51 Градостроительного кодекса. Общая стоимость работ, выполненных и оплаченных при отсутствии разрешения, составила почти 1,5 млрд рублей.

Более того, пуск станций тоже проводился без разрешения уполномоченных органов. КРТИ запустил поезда по новому участку собственным приказом от 18 мая 2018 года «при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Этим КРТИ нарушил статью 55 Градостроительного кодекса РФ.

Как упоминалось выше, Госстройнадзор разрешил вводить новые станции в эксплуатацию лишь 15 июня 2018 года, а Северо-Западное управление Ростехнадзора только 14 июля 2018 года подписало свое заключение о соответствии нового участка метро «требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности».

«На момент проверки приемка работ по объекту не завершена», — пишет Счетная палата.

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Заметим, проблемы у обеих станций начались практически сразу после ввода — жители фиксировали протечки, облупившуюся плитку и другие повреждения. Сейчас станция «Беговая» находится в особенно удручающем состоянии, с облупившейся отделкой и текущими потолками.

По данным Счетной палаты, начальная цена контракта на две станции была завышена на 233 млн рублей, так как туда были включены работы, не подтвержденные госэкспертизой.

«На момент проверки расчеты с подрядчиками по двум объектам не завершены», — говорится в отчете Счетной палаты. В целом, аудиторы полагают, что правительство Санкт-Петербурга не обеспечило эффективность использования иных межбюджетных трансфертов из федеральной казны за 2014 год.

По результатам проверки Смольный получит представление от Счетной палаты.

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