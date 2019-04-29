Ограничением переводов в ряд стран ЦБ может отрабатывать новую технологию

Москва, , 14:52 — REGNUM Ограничения сумм денежных переводов в некоторые страны направлены на борьбу с отмыванием средств и может означать, что Центробанк разрабатывает новую технологию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил начальник отдела «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Некоторые платёжные системы РФ ввели лимит на отправку денег во Вьетнам, Казахстан, Китай и Киргизию. Максимальная сумма перевода в месяц не должна превышать 100 тыс. рублей.

«Думаю, ЦБ как регулятор хочет таким образом если не ликвидировать, то хотя бы создать дополнительные сложности для отмывания доходов и уклонения от уплаты налогов», — заявил Авакян.

Между тем к списку стран, в отношении которых сегодня введены лимиты по переводам есть вопросы, считает он. Так, по словам эксперта, туда в основном направляют средства трудовые мигранты, а не недобросовестные бизнесмены, которые хотят уйти от уплаты налогов.

«Решение достаточно противоречивое, так как в эти страны сомнительные операции совершаются куда меньше, чем, например, в офшорные юрисдикции», — отметил Авакян.

Однако не исключено, что таким образом регулятор просто хочет протестировать новые возможности, чтобы затем распространить их на более широкий список стран.

«Возможно, ЦБ таким образом просто отрабатывает технологию, чтобы перенести ее на более крупные направления. В эти страны переводы осуществляют в основном трудовые мигранты, но лидером по денежным переводам является Швейцария — из 34,5 млрд долларов в прошлом году на эту страну пришлось больше 9 млрд долларов», — предполагает Авакян