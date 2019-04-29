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Компания Ford списала $174 млн из-за закрытия заводов в России

Экономика

В первом квартале 2019 года

Компания Ford списала $174 млн из-за закрытия заводов в России
Логотип Ford

Москва, 29 апреля 2019, 14:47 — REGNUM  Американский автоконцерн Ford списал 174 млн долларов в связи с реструктуризацией бизнеса в России. Об этом 29 апреля сообщает «Интерфакс».

Эти потери компания Ford понесла в первом квартале 2019 года.

Ранее в американском автоконцерне заявляли, что единоразовые расходы составят порядка 450−500 млн долларов до вычета налогов. Они должны включать в себя от 250 млн долларов до 300 млн долларов нефинансовых расходов.

«Оставшиеся расходы в размере около $200 млн будут выплачены наличными и в основном причитаются на выплату компенсаций поставщикам и сотрудникам при увольнении», — сообщили в автокомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2019 года компания Ford объявила о закрытии предприятий в Набережных Челнах и Всеволожске, на которых проводилась сборка легковых автомобилей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport.

Известно, что Ford не покинет российский рынок полностью. Компания займется сервисным обслуживанием легковых авто и продажами легкого коммерческого транспорта. Так, на предприятии в Елабуге планируется оставить производство фургонов Ford Transit.

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