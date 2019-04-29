«Восточный» отметил годовщину первого пуска ракеты-носителя «Союз»

Циолковский, Амурская область, , 14:40 — REGNUM Третью годовщину со дня первого пуска ракеты-носителя «Союз» с «Восточного» отметили участники торжественной церемонии на стартовом комплексе космодрома. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса.

С важной для российской космонавтики датой собравшихся поздравил директор филиала ЦЭНКИ — КЦ «Восточный» Роман Бобков, руководство филиала госкорпорации «Роскосмос» и филиала РКЦ «Прогресс» на космодроме.

Напомним, первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был проведён 28 апреля 2016 года силами совместного расчёта со стартового комплекса космодрома «Восточный». Он прошёл успешно, и с помощью блока «Волга» на орбиту были выведены космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и контакт-наноспутник «Самсат — 218». В компании отметили, что «это был не просто пуск, а завершение государственных испытаний новейшего технологического оборудования». Все испытания прошли успешно — оборудование показало свою работоспособность.

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