Нефтяные эко-танкеры Samsung Heavy Industries совершили свой первый «поход»

Сеул, , 14:36 — REGNUM Два нефтяных танкера, построенных южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries на основе запатентованной технологии, успешно приступили к работе. Сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей машиностроительной компании.

По их словам, два нефтяных танкера, работающие на СПГ и изготовленные для азиатских судоходных компаний, завершили первую миссию экологического судна, доставив топливо в порт Роттердам (Нидерланды).

Известно, что при строительстве судов компания применила запатентованную технологию «S-Fugas», которая подает СПГ к главному двигателю и генератору корабля при температуре 163° C. Благодаря данной технологии, судна выбрасывают в воздух на 99% меньше оксида серы, на 85% — оксида азота и на 25% — диоксид углерода.

Известно, что Samsung Heavy Industries получила от мировых судоходных компаний заказы на строительство 10 судов, работающих на сжиженном природном газе.