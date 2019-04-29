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Нефтяные эко-танкеры Samsung Heavy Industries совершили свой первый «поход»

Экономика

Два нефтяных танкера, работающих на СПГ, были разработаны на основе запатентованной технологии «S-Fugas»

Сеул, 29 апреля 2019, 14:36 — REGNUM  Два нефтяных танкера, построенных южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries на основе запатентованной технологии, успешно приступили к работе. Сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей машиностроительной компании.

По их словам, два нефтяных танкера, работающие на СПГ и изготовленные для азиатских судоходных компаний, завершили первую миссию экологического судна, доставив топливо в порт Роттердам (Нидерланды).

Известно, что при строительстве судов компания применила запатентованную технологию «S-Fugas», которая подает СПГ к главному двигателю и генератору корабля при температуре 163° C. Благодаря данной технологии, судна выбрасывают в воздух на 99% меньше оксида серы, на 85% — оксида азота и на 25% — диоксид углерода.

Известно, что Samsung Heavy Industries получила от мировых судоходных компаний заказы на строительство 10 судов, работающих на сжиженном природном газе.

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Судостроение
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