Мэрия Ярославля отказала маршрутным такси в льготном провозе пассажиров

Ярославль, , 14:41 — REGNUM Мэрия Ярославля не готова предоставлять льготы на проезд в общественном транспорте в маршрутных такси. Такой ответ получил один из предпринимателей, занимающихся перевозками в городе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 частных перевозчиков обратились в мэрию с предложением возить пассажиров с учетом льгот. Сейчас льготы получают только пассажиры общественного транспорта, работающего по регулируемому тарифу (23 рубля). Маршрутные такси с нерегулируемым тарифом (26 рублей) ездят без льгот. Предприниматели заявили, что введение льгот в маршрутках будет удобным для льготников, так как многие маршруты проходят через весь город. На общественном транспорте ярославцам приходится добираться с пересадками.

Возможность предоставления льгот в маршрутках предусматривает федеральное законодательство. Но мэрия Ярославля ссылается на собственные документы. Льготы предполагают возмещение перевозчику недополученных доходов. Согласно постановлению мэрии, которое определяет порядок этого возмещения, необходим договор на организацию регулярных перевозок.

А владельцы маршрутных такси имеют другой документ — свидетельство об осуществлении перевозок. Также мэрия города ссылается на то, что «Социальный кодекс Ярославской области» подразумевает предоставление льгот только при перевозке по регулируемым тарифам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля заявила от намерения отказаться от перевозок по нерегулируемым тарифам, то есть от маршрутных такси. Власти мотивируют это тем, чтобы пассажиры могли пользоваться льготами в любом городском транспорте.

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