В Совфеде объяснили снижение расходов России на оборону

Москва, , 14:29 — REGNUM Снижение расходов России на оборону стало тенденцией и обусловлено двумя основными факторами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Снижение расходов на оборону в России, ставшее уже тенденцией, на мой взгляд, обусловлено, прежде всего, двумя факторам. Речь идет о решении в главном и основном задач, связанных с обеспечением безопасности страны, и значительном повышении эффективности трат на оборону, что мы считаем ключевым моментом всей нашей военной деятельности», — сказал сенатор.

Он предложил сравнить военные расходы стран-членов НАТО в 2018 году — 963 млрд долларов (на 63 млрд. больше, чем в 2017 году) и России — 61,4 млрд долларов (на 4,9 млрд меньше, чем в 2017 году), и сразу станет понятно, кто кому угрожает.

«Наша страна тратит на оборону, исходя из принципа разумной достаточности, — ровно столько, и ни на один доллар больше, — сколько необходимо для обеспечения своей безопасности», — заключил он.

В 2018 г. военные расходы России составили 61,4 млрд долларов, что сделало ее шестой по величине военных расходов страной в рейтинге SIPRI. По сравнению с 2017 г. военные расходы России сократились на 3,5%, следует из рейтинга Стокгольмского института исследования проблем мира.

Россия впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшими расходами на оборону. На первом месте значатся США с расходами в 649 млрд долларов, на втором — Китай (250 млрд долларов), на третьем — Саудовская Аравия (67,6 млрд долларов), на четвертом — Индия (66,5 млрд долларов), а на пятом — Франция (63,8 млрд долларов). На страны из первой «пятерки» пришлось 60% мировых военных расходов.